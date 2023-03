“Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno indipendentemente da quello che è il suo andamento, Lukaku torna al Chelsea”. Queste le parole di Beppe Marotta sul futuro del centravanti belga. L’ad dell’Inter comunque non chiude le porte ad una possibile conferma in nerazzurro parlando del perché di un rendimento non all’altezza del suo passato: “Devo sottolineare come questa sia una stagione molto anomala, i problemi nostri sono quelli di altre squadre e mi riferisco all’anomala disputa dei Mondiali: Lukaku è un esempio, anche Brozovic non è il solito. Entrambi sono stati alle prese con infortuni e non si sono ancora ripresi bene. Lukaku non ritrova la forma agonistica che ne fanno la sua forza principale, da questo punto di vista non è al top e non è il Lukaku visto nelle annate precedenti”.