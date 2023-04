L'allenatore granata commenta il pari sul campo del Sassuolo e parla del suo futuro: "Meritavamo di vincere, per questo non posso essere contento. Ma sono decisivo per questo finale: possiamo fare un filotto di vittorie. Il mio contratto? Ho ancora un anno, ma il contratto è una garanzia in caso di esonero. Stiamo lavorando bene e c'è voglia di crescere insieme". Milinkovic-Savic intanto annuncia il rinnovo: "Bello sapere di poter continuare qui"

Soddisfazione per la prestazione, rammarico per il risultato: serata dolceamara per Ivan Juric, che ha commentato così il pareggio del suo Torino sul campo del Sassuolo: "La mia squadra meritava di vincere, abbiamo creato tantissimo ma non siamo stati cinici - ha detto l'allenatore granata -, per questo non sono contento del risultato. Già nella prima mezz'ora dovevamo essere avanti di due o tre gol e invece siamo andati in svantaggio. A quel punto siamo stati bravi a reagire, non è facile contro una squadra di qualità. Peccato, volevamo vincere. Questi sono punti persi. Ci manca sempre qualcosa, ma i ragazzi stanno facendo quello che chiedo e siamo un bel gruppo. Comunque sono molto fiducioso: possiamo fare un filotto di vittorie". Poi un pensiero sul suo futuro: "Ho ancora un anno di contratto - ha spiegato Juric -, ma il contratto è solo una garanzia economica in caso di esonero. Stiamo lavorando bene e c'è voglia di crescere tutti insieme".