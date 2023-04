Accordo raggiunto tra il Napoli e il kosovaro per il prolungamento di contratto: rinnovo fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. La firma prevista al rientro del presidente De Laurentiis

Amir Rrahmani resterà un perno della difesa del Napoli anche nelle prossime stagioni. Il difensore, infatti, ha raggiunto un accordo totale per il suo rinnovo di contratto con la società azzurra: la firma sul prolungamento, attesa al rientro del presidente De Laurentiis, vedrà una nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027, con opzione per un altro anno. L'intesa definitiva è stata trovato dopo incontro odierno con l'agente del kosovaro, Adrian Allaj.

I numeri di Rrahmani in stagione

Stagione da applausi quella dell'ex Verona al fianco di Kim, con un'unica grossa sbavatura rappresentata dal complicato doppio confronto con il Milan in Champions. Oltre alle 7 presenze in Europa, Rrahmani ha disputato quest'anno 22 partite in campionato, trovando anche due gol: uno contro la Juventus (prossimo avversario del Napoli, sfida che il kosovaro rischia di saltare per una lieve distorsione alla caviglia) e un altro contro l'Atalanta.