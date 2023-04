Saluti e sorrisi tra il vicedirettore sportivo dell’Inter Dario Baccin e Guglielmo Vicario. Il dirigente nerazzurro, poco prima del match contro l’Empoli al Castellani, è andato a parlare con il portiere della squadra toscana, oggetto del desiderio di tante big in sede di mercato. L’Inter in quel ruolo è già coperta con Onana ma chissà che in futuro non possa esserci una chance nel club meneghino anche per il classe '96...

