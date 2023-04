Molte vecchie conoscenze del calcio italiano: un ex Inter e un ex Fiorentina sono gli unici due a battere Cristiano Ronaldo, terzo in questa speciale classifica. Tanti anche i giovani pronti a spiccare il volo come l'azzurro Retegui: saranno i prossimi ad arrivare in Europa? Uno di loro, Endrick, se lo è già assicurato il Real Madrid