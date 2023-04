Ha solo diciotto anni ma addosso ha già gli occhi di tante grandi d’Europa. Tra queste anche il Milan, il club italiano che in questo momento è più interessata a Ivan Fresneda, esterno destro spagnolo classe 2004 del Real Valladolid, la squadra di proprietà del "Fenomeno" Ronaldo. Il club rossonero lo considera un profilo molto interessante per il futuro. In Italia Fresneda è stato seguito tanto anche dalla Juventus, interesse che poi -per ora, almeno- si è raffreddato. Mentre all’estero, già nell’ultima sessione di gennaio, sul giocatore c’era stato l’interesse di Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal. Destinazioni, queste ultime, molto attrattive per il giovane difensore, che però ha anche in Italia ammiratori. Il Milan, appunto, che con Maldini e Massara dimostra di volerci provare e lo sta seguendo con relazioni tecniche molto positive. Nato a Madrid, ha esordito in Liga quest’anno e nel massimo campionato spagnolo vanta già diciotto presenze, di cui quindici da titolare. E per un diciottenne non è male.