Claudio Ranieri non ci sarà sulla panchina della Roma nella prossima stagione. Lo ha confermato anche il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi al microfono di DAZN, pochi istanti prima del fischio di inizio di Roma-Juventus: "Non sto provando a convincerlo a restare, dobbiamo rispettare la sua scelta e la sua storia. Sarebbe perfetto trovare un allenatore con le sue stesse caratteristiche, ma lui è unico"

Nel corso di questa stagione si sono susseguiti diversi cambi sulla panchina della Roma. De Rossi è stato esonerato lo scorso settembre, cedendo il posto a Ivan Juric . A novembre il croato è stato sostituito da Claudio Ranieri , che ha già ribadito la sua intenzione di non voler ricoprire questo ruolo nel prossimo campionato . Una scelta che sarà rispettata dalla società giallorossa, come ha spiegato anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi nell’intervista a DAZN prima di Roma-Juventus.

"Ranieri sta facendo cose straordinarie"

Ghisolfi non proverà a far cambiare idea all’allenatore romano: "No, non sto provando a convincerlo a restare, dobbiamo rispettare la sua scelta". Il direttore sportivo si augura di poter trovare qualcuno come Ranieri: "Ha un'intelligenza diversa e il suo rapporto con il club è profondo, sarebbe perfetto trovare un altro con le sue stesse caratteristiche. Claudio è unico, sta facendo cose straordinarie. Dobbiamo rispettare la sua storia, se ha fatto la scelta di smettere c'è un motivo".