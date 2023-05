La finale di Champions League appena conquistata ma non solo: giornate intense in casa Inter, con il club al lavoro per il rinnovo di una delle colonne della squadra. È Alessandro Bastoni, sempre più vicino a legarsi a lungo ai nerazzurri. Dopo le parole dell'ad Marotta, che nelle scorse settimane si era detto molto ottimista sul prolungamento del difensore il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2024, le discussioni tra le parti sono proseguite e adesso l'intesa è in dirittura d'arrivo.