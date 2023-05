Milan, Diaz vuole restare: si tratterà con il Real

Il Milan cerca la qualificazione in Champions per avere un extra budget da investire sul mercato. Tra le tante trattative per rinnovare la squadra ci sarà anche quella con il Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz che vuole restare in rossonero

Mancano tre punti. L’ultimo sforzo prima di chiudere una stagione certamente strana, anomala, ma che comunque lascerà qualcosa al Milan. L’esperienza di non commettere più determinati errori, da una parte. E dall’altra una semifinale di Champions League, e qualora arrivasse entro i prossimi 10 giorni, il pass per parteciparci per il terzo anno di fila. Che significherebbe blasone, prestigio, ma soprattutto significherebbe denaro. Un extra budget che verrà nuovamente distribuito nel prossimo mercato. Per rinnovare squadra, per irrobustirla e rafforzarla. Le negoziazioni saranno infinite. Una di queste il Milan la avvierà con il Real Madrid, per provare a trovare una quadra per il riscatto di Brahim Diaz.