Udinese, Pozzo: "Beto un nostro gioiello, vediamo cosa succede sul mercato"

In occasione dell'evento Udinese Sponsor Day 2023 il presidente Gianpaolo Pozzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rivelando che non sarà facile convincere Beto a rimanere in bianconero: "È un giocatore dal grande talento, ma quando arrivano proposte da grandi società è difficile trattenerli". Beto, tra i giocatori presenti all'evento, ha dichiarato: "Non penso al futuro. Ora voglio solo aiutare la squadra in queste ultime due partite"