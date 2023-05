Napoli, Thiago Motta fra i preferiti di De Laurentiis per il dopo Spalletti

Il nome di Thiago Motta è uno di quelli più caldi per la panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta proseguendo il casting per trovare il sostituto di Luciano Spalletti e molti sono ancora i profili in corsa. L'attuale allenatore del Bologna piace per i risultati ottenuti, per l'esperienza internazionale accumulata da giocatore e per il modulo di gioco vicino a quello del Napoli scudettato

Nella carrellata dei papabili per la successone di Luciano Spalletti, il nome di Thiago Motta è uno dei più gettonati. Non foss’altro perché il suo Bologna sarà il prossimo avversario del Napoli. Domenica prossima. Un passaggio di testimone? Ancora presto per dirlo, eppure senza dubbio il lavoro fatto a Bologna è stato eccellente. Dalla sua prima vittoria alla guida della squadra del presidente Saputo, Thiago Motta in questo campionato ha collezionato 43 punti, meno solo di Napoli, Inter, Lazio e Juventus. 1,47 invece la media punti, di tutto rispetto. Il sistema di gioco adottato, 433, conditio sine qua non per arrivare a Napoli, e il profilo internazionale, maturato durante la carriera da giocatore, lo mettono ai primi posti tra gli allenatori graditi. Certo poi ci sono gli altri, non da meno, Luis Enrique, Sergio Conceicao, Italiano. Tutti apparentemente in corsa, per sostituire il più amato e fino ad ora vincente. Luciano Spalletti, in partenza anche se poi nel cuore e da oggi anche sulla pelle porterà per sempre il ricordo di due anni straordinari.