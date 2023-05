E' ufficiale il prolungamento del contratto del difensore kosovaro. Venerdì è stato depositato in Lega il nuovo accordo, che lega l'ex Verona al Napoli fino al 30 giugno 2027 (con opzione fino al 30 giugno 2028)

Ora è ufficiale: Amir Rrahmani resterà un punto fermo della difesa del Napoli anche nelle prossime stagioni. L'intesa definitiva per il prolungamento del contratto del giocatore era stato trovato lo scorso mese, dopo un incontro tra il club e l'agente del kosovaro, Adrian Allaj. Ieri invece è arrivata la firma, che consentirà all'ex Verona di indossare la maglia azzurra fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva (il precedente contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2024).

I numeri della stagione di Rrahmani

Il 29enne, fresco vincitore dello scudetto insieme ai suoi compagni, ha collezionato - fino a questo momento - in questa stagione 34 presenze totali con la maglia del Napoli: 27 in Serie A (con 2 reti e 1 assist) e 7 in Champions League.