Le cifre dell'accordo e la clausola rescissoria

Un'operazione non semplicissima quella legata al rinnovo di Leao, che ha visto tante parti in causa, dall'entourage dell'attaccante ai suoi vecchi club, lo Sporting Lisbona e il Lille. Una piccola frenata era stata inizialmente dovuta a un vecchio contenzioso tra le due ex società del giocatore, risolta con un risarcimento di 19 milioni e 637 mila euro - tra sanzione (16,5 milioni) e interessi - che i francesi riconosceranno ai portoghesi. La volontà di Leao, in ogni caso, è sempre stata quella di rimanere al Milan e lo stesso vale per il club rossonero: il numero 17, che ha già posato per la compagna promozionale di lancio della maglia per la prossima stagione, guadagnerà circa 5 milioni di euro più bonus a stagione. Nel suo contratto, inoltre, ci sarà anche una clausola rescissoria di 175 milioni.