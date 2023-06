Oggi a Milano c'è stato l'incontro tra Ivan Juric e la società. Al tavolo il presidente Urbano Cairo, il direttore tecnico Davide Vagnati e l'allenatore, uscito soddisfatto dal confronto. C'è condivisione sulle scelte da fare sia per quanto riguarda l'organizzazione che per l'aspetto tecnico. Da migliorare aspetti legati al centro sportivo, alla logistica e allo staff, come peraltro già si è iniziato a fare in questi mesi su indicazione dello stesso Juric.