Dopo l'incontro svolto in giornata con la proprietà dell'Atalanta, l'allenatore ha deciso di restare alla guida del club nerazzurro. Per Gasperini sarà l'ottava stagione a Bergamo. Il comunicato: "Le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme"

I numeri di Gasperini

Arrivato a Bergamo nel 2016, Gasperini ha scritto la storia dell'Atalanta. Allenatore con più panchine in nerazzurro (331, davanti a Mondonico e Colantuono), Gasp ha trascinato la Dea in Europa, conquistando anche i quarti di finale in Champions League. La prossima stagione sarà l'ottava di Gasperini che raggiungerà Bagnoli-Verona ed Herrera-Inter tra i tecnici più longevi nella storia della Serie A. Meglio di loro solo Trapattoni, alla guida della Juventus per 10 anni dal 1976 al 1986. Gasperini, inoltre, è il quinto allenatore più longevo in Europa, al pari di Guardiola e dietro soltanto a Streich (Friburgo), Simeone (Atletico Madrid), Pantaloni (Ajaccio) e Klopp (Liverpool).