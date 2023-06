La Juventus cerca il profilo giusto per rinforzare la fascia destra. Nella lista bianconera oltre a Lucas Vazquez ci sono anche Singo del Torino e Holm dello Spezia. E per molti in rosa il futuro è ancora da definire

Il mercato in entrata della Juventus al momento è indirizzato a rafforzare la fascia destra . Nella lista dei bianconeri non c'è solo Lucas Vazquez del Real Madrid, ma anche due giovani della Serie A seguiti e sondati: si tratta di Singo del Torino e Holm dello Spezia. Per questi due calciatori la Juventus può pensare a un investimento.

Futuro da definire per molti

Il club, inoltre, ha proposto a Rabiot di restare per un altro anno, ma in caso di risposta negativa l'obiettivo è Frattesi, per il quale c’è già stato un incontro con il Sassuolo. Nella trattativa il possibile inserimento di contropartite come Barrenechea e Ranocchia, con i neroverdi che però preferirebbero De Winter, difensore classe 2002 che ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Empoli.