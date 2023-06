Ipotesi di un ritorno in prestito

La Roma avrebbe iniziato a prendere contatti con il West Ham per un ritorno in prestito del classe 1999, a Trigoria tra il 2015 e il 2017 prima di trasferirsi in Olanda al Psv Eindhoven. Reduce anche lui da un serio infortunio e da una lunga inattività, che non gli ha dato modo di partecipare alla finale di Europa League contro la Fiorentina, Scamacca ha segnato otto gol tra tutte le competizioni nella sua prima stagione in Inghilterra. Nel frattempo i giallorossi continuano a portare avanti le operazioni già avviate e nelle prossime ore vorrebbero chiudere con il difensore Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, per il quale c'è stato anche l'interessamento del Milan.