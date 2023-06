La società rossonera sta ridefinendo il proprio mercato dopo la separazione da Paolo Maldini e Frederic Massara. Lasciata in stand-by, c'è ora la volontà di proseguire la trattativa con Kamada, il trequartista giapponese dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto. Frenata invece per il centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek

Kamada sì, Loftus-Cheek no. Questa è la valutazione della "nuova" dirigenza del Milan sulle trattative lasciate in eredità da Maldini e Massara dopo l'addio al club rossonero. Ci sarebbe la volontà di chiudere la trattativa con il trequartista giapponese Daichi Kamada, in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Eintracht Francoforte. Ruben Loftus-Cheek invece dovrebbe essere stato definitivamente accantonato: i circa 15/20 milioni che servirebbero per portarlo via dal Chelsea sono considerati eccessivi per un calciatore che ha già compiuto 27 anni.