Milan sempre al lavoro sul mercato. La linea guida resta quella di valutare profili giovani che possano fare al caso dei rossoneri. Il nome nuovo è quello di Luka Romero della Lazio. Dire della Lazio è corretto ma solo ancora per qualche giorno perché l'esterno d'attacco è in scadenza con il club di Lotito e al momento non ci sono segnali di possibile rinnovo. Il ragazzo, classe 2004, ha mostrato grandi qualità ogni volta che è stato chiamato in causa da Sarri e in questa stagione ha totalizzato, con la maglia biancoceleste, 12 presenze in tutte le competizioni e un gol (contro il Monza). Dalla sua parlano dei record: è stato il primo 2004 a segnare in Serie A e con la maglia del Maiorca è stato il più giovane esordiente nella Liga ed è stato il più giovane esordiente anche nella storia della Lazio. E' in scadenza e per questo motivo il Milan sta cercando di capire la fattibilità di questa operazione per battere soprattutto la concorrenza di club spagnoli.