Un obiettivo concreto dei bianconeri per rinforzare la fascia destra è l'ex calciatore dell'Atalanta: per il belga classe '95 le Foxes chiedono 15 milioni, ma la Juve proverà a ottenere uno sconto. Incassato già il parere favorevole del calciatore oltre che quello di Massimiliano Allegri

Quasi 100 presenze per Castagne in Serie A

Prima del suo trasferimento in Inghilterra Castagne ha vestito per tre stagioni la maglia dell'Atalanta. Arrivato a Bergamo nel luglio 2017, l'esterno belga è sceso in campo 96 volte con la maglia dei nerazzurri, realizzando 8 gol e 10 assist. Nella stagione appena conclusa Castagne ha collezionato 42 presenze (tra Premier League, FA Cup e EFL Cup), impreziosite da 2 gol e 4 assist, in un'annata terminata con la retrocessione del Leicester in Championship.