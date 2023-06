Alla vigilia della finale terzo-quarto posto di Nations League, nella quale l' Olanda affronterà l'Italia di Roberto Mancini, Denzel Dumfries ha parlato del suo futuro. " Sono molto orgoglioso di giocare per l'Inter - ha dichiarato a Sky Sport l'esterno destro nerazzurro. Questi due anni vissuti a Milano sono stati fantastici e sono molto orgoglioso quando quotidianamente vado ad Appiano Gentile per gli allenamenti".

Dumfries: "Amo l'Inter, ma bisogna vedere cosa accadrà"

Dumfries prosegue dichiarando di stare bene a Milano: "Oggi però il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono, ma io non ho motivi per andare via". Nonostante le rassicurazioni, l'esterno olandese chiude con un velo di incertezza: "Amo l'Inter ma, come ho già detto in precedenza, bisogna vedere cosa accadrà. Ma sono molto felice di giocare per queste squadra".