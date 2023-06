L’Originale, da stasera a Lignano Sabbiadoro

Da stasera e fino al 23 giugno il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, fa tappa in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro. Appuntamento come sempre alle 23 su Sky Sport 24 , Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW

Nuova settimana di calciomercato e anche l’ Originale , l’appuntamento dell’estate di Sky Sport torna puntuale, ma in una nuova ‘casa’. Dopo la tappa di Fano, da questa sera e fino al 23 giugno , l’appuntamento sarà in Friuli Venezia Giulia, a Lignano Sabbiadoro . I " set" della trasmissione saranno sia alcuni luoghi simbolo di Lignano (come Piazza Fontana, cuore del centro di Sabbiadoro, la Darsena, l’iconica architettura protesa sull’acqua di Terrazza a Mare, l' Hotel Italia e lo storico Grande Albergo Marin, oltre a location lungo la spiaggia dorata della località), sia centri di interesse storico e culturale nel territorio come Aquileia , tra i più importanti siti archeologici dell’Italia settentrionale con i suoi antichi resti romani, e il borgo di pescatori di Marano Lagunare , affacciato sull’omonima laguna.

Tutte le sere alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Appuntamento da non perdere con “Calciomercato – L’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno). Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio ‘itinerante’: giornalisti, atleti e volti noti di Sky Sport per raccontare, con il consueto stile narrativo scanzonato, ironico e anticonvenzionale, le manovre di mercato e gli appuntamenti sportivi dell’estate, da seguire anche su Sky e NOW.