I biancocelesti non hanno ancora ricevuto offerte per il centrocampista serbo, ma si registrano i primi sondaggi di nerazzurri e bianconeri. E Lotito intanto fissa il prezzo. In entrata no della Juventus per Rovella, ma tra i nomi valutati per sostituire eventualmente Milinkovic c'è anche Veerman del PSV. Si avvicinano i rinnovi di Luis Alberto e Pedro, mentre si lavora per un nuovo prestito di Luca Pellegrini

