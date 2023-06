Prove di disgelo tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli . Il presidente del Napoli incontrerà il direttore sportivo azzurro nelle prossime ore e sta iniziando a ragionare sulla possibilità di lasciarlo andare . Bisognerà valutare in che tempi e a quali condizioni, considerato che il dirigente ha un ulteriore anno di contratto . Si va verso un via libera, con il presidente del Napoli che è apparso molto più morbido sul dare l'ok a Giuntoli, che poi potrà trovare l'accordo con la Juventus .

Danso per il dopo Kim, se parte Osimhen piace David

Intanto il Napoli continua a muoversi sul mercato. Per sostituire Kim, che è sempre più indirizzato verso il Bayern Monaco, Rudi Garcia ha indicato Kevin Danso. Difensore centrale austriaco classe 1998 di proprietà del Lens, è stato uno dei protagonisti principali della grande annata del club francese in Ligue 1. Per quanto riguarda l'attacco, qualora dovesse partire Osimhen il profilo preferito dall'allenatore francese per sostituirlo sarebbe Jonathan David del Lille.