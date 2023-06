È Kevin Danso il difensore scelto da Rudi Garcia per sostituire Kim , sempre più orientato verso il Bayern Monaco. ll neo allenatore del Napoli, al quale era stata presentata una lista di possibili sostituti del sudcoreano, ha espresso una preferenza per il centrale austriaco classe 1998 del Lens . Anche per quanto riguarda l'attacco l'allenatore francese resta in Ligue 1: infatti, qualora dovesse partire Osimhen , il preferito dell'allenatore è Jonathan David del Lille.

Osimhen, l'agente aspetta di incontrare De Laurentiis

Per quanto riguarda Osimhen, il suo agente Roberto Calenda aspetta di incontrare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, durante la presentazione di Rudi Garcia, ha parlato proprio dell'attaccante nigeriano: "Con Victor abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa del Napoli: siamo d'accordo nel prolungamento di altri due anni. Ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere. Se arrivasse un'offerta irrinunciabile, vedremo e valuteremo". Calenda dunque attende di incontrare De Laurentiis per un duplice motivo: il primo è per quantificare l'offerta irrinunciabile citata, per poterla poi riferire a eventuali corteggiatori; il secondo è per valutare la proposta per il rinnovo biennale, che non è stata ancora presentata. Infatti al momento c'è solamente la volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme, ma va trovata l'intesa economica sulle cifre che ancora non c'è.