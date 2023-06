Operazione in chiusura tra i due club (atteso l'ultimo ok della proprietà rossonera), gli agenti del calciatore e i dirigenti del Newcastle volano in Romania dove forse già domani il centrocampista, impegnato con l'Under 21, si sottoporrà alla visite mediche che precederanno la firma su un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Al Milan circa 80 milioni

Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare ufficialmente un giocatore del Newcastle . Poco fa è terminato l'incontro tra gli uomini mercato del Newcastle (il ds Dan Ashworth e Steve Nickson) e il Milan. L'operazione tra le parti è ormai in chiusura (atteso l'ultimo ok della proprietà rossonera che ancora non c'è per questioni di fuso orario), con i due club che dovrebbero aver trovato la quadra sulla cifra definitiva e i bonus: il Milan, ricordiamo, chiedeva 80 milioni di euro per il cartellino del suo centrocampista, mentre il Newcastle si era spinto fino a 70 milioni più 5 di bonus. Adesso però l'avvicinamento decisivo. Tanto che Giuseppe Riso, agente di Tonali, dopo l'incontro con Steve Nickson ha confermato ai cronisti presenti davanti a Palazzo Parigi che è in partenza per la Romania, dove si trova il calciatore perché impegnato con l'Under 21. Già domani, dunque, Tonali si sottoporrà quasi certamente alle visite mediche con il Newcastle.

Frattesi e la lista degli obiettivi del Milan

Una volta completata la cessione di Tonali, il Milan potrà puntare tutto su Davide Frattesi, inserendosi così nell'asta per il centrocampista del Sassuolo. A differenza delle altre pretendenti Inter (che deve prima fare una cessione) e Juventus (che aspetta ancora di capire cosa farà Rabiot, in scadenza fra pochi giorni), i rossoneri si ritrovano con un tesoretto da investire, che potrebbe avvicinarli subito alle richieste dei neroverdi (40 milioni). Per quanto riguarda gli altri obiettivi in entrata, restano sulla lista rossonera Marcus Thuram (in scadenza di contratto, offerti 6 milioni all'anno per provare a convincerlo a dire no al Psg), Samuel Chukwueze del Villarreal (per cui si proverà ad abbassare la richiesta di 40 milioni), ma anche Christian Pulisic (che è nella lista dei giocatori del Chelsea sul mercato)