Il Tottenham sempre più vicino a Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 grande protagonista nell’ultima stagione in Serie A con l’Empoli. Il club toscano ha ricevuto l’offerta da 20 milioni di euro e la chiusura dell'operazione è vicina. Dopo l’interesse manifestato nelle scorse ore, gli Spurs hanno così ulteriormente accelerato la manovra per strappare il portiere alla concorrenza. Gli inglesi, inoltre, nelle scorse settimane hanno trattato a lungo anche David Raya del Brentford, ma alla fine hanno deciso di puntare tutto su Vicario. L'offerta del Tottenham stoppa l'interesse dell'Inter per Vicario. Il club nerazzurro, in attesa di capire quale sarà il futuro di Onana e se il Manchester United nei prossimi giorni deciderà di affondare e presenterà realmente un’offerta per il portiere, i avevano messo gli occhi proprio sul portiere dell’Empoli.