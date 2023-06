Un profilo dalla grande esperienza per la difesa dell’Inter della prossima stagione. I nerazzurri hanno individuato in César Azpilicueta il rinforzo giusto da regalare a Simone Inzaghi: il terzino destro spagnolo, 33 anni, è legato al Chelsea con un contratto fino al 2024, ma i suoi agenti stanno lavorando per provare a liberarlo in anticipo, permettendogli così di scegliersi la sua prossima squadra. Occasione che l’Inter non vorrebbe lasciarsi sfuggire. Nell’ultima stagione Azpilicueta, che può essere impiegato anche da difensore di destra in una difesa a tre, è stato impiegato in 32 partite, 25 delle quali in Premier League e 5 in Champions League. Un profilo dunque dalla grande esperienza che l’Inter pensa possa fare al caso proprio.