Dopo Tonali, ormai in chiusura, il club inglese vuole continuare a fare spesa in Serie A: il nuovo obiettivo è Theo Hernandez sempre del Milan, ma l'affare è difficile. Chieste informazioni anche per Chiesa alla Juventus: su di lui c'è anche l'Aston Villa

Il Newcastle non vorrebbe fermarsi a Sandro Tonali ma ha come obiettivo quello di fare altri acquisti in Serie A. Dopo aver praticamente chiuso per l’acquisto del centrocampista del Milan (si attende l’ultimo ok della proprietà rossonera atteso nelle prossime ore), che dalla cessione di Tonali incasserà 80 milioni di euro comprensivi di bonus e/o percentuale sulla futura rivendita, il club inglese continua a guardare sempre in casa rossonera. Il nuovo obiettivo è Theo Hernandez, altra stella della squadra di Pioli: il Newcastle però sa che l’operazione per arrivare all’esterno francese – che piace anche all’Atletico Madrid – è complicatissima. Milan che per Theo Hernandez chiede più di 80 milioni, probabilmente dai 100 in su.