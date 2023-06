I rossoneri hanno individuato nell'attaccante del Borussia Monchengladbach il profilo ideale per rinforzare il loro reparto offensivo: offerta da 6 milioni l'anno per il calciatore, attesa una risposta definitiva nelle prossime 24/48 ore. Per il centrocampo, oltre Frattesi, continua ad essere monitorato Reijnders dell'Az Alkmaar

Il Milan cerca un attaccante e il primo obiettivo è Marcus Thuram . Nelle ultime ore sono arrivati segnali sempre più positivi dall'attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, che ha ricevuto un'offerta da 6 milioni di euro a stagione dal club rossonero. Si attende una risposta definitiva entro le prossime 24/48 ore , con il calciatore che - secondo l'Equipe - avrebbe detto di no alla corte del Paris Saint Germain . Per rinforzare la fascia destra l'obiettivo primario è sempre Chukwueze del Villarreal, per il quale si proverà ad abbassare la richiesta di 40 milioni del club spagnolo: all'esterno nigeriano è stato proposto un ingaggio da 4 milioni l'anno . L'alternativa è rappresentata da Pulisic , che potrebbe lasciare il Chelsea.

Per il post Tonali monitorati Frattesi e Reijnders

Intanto i rossoneri, dopo aver praticamente chiuso per la cessione di Tonali al Newcastle, stanno lavorando sul centrocampo. Oltre a Frattesi continua ad essere monitorato Reijnders dell'Az Alkmaar, con Pioli che avrebbe già dato il suo ok per l'acquisto. La richiesta è di 18 milioni più bonus, con il club olandese che ha già rifiutato altre offerte che si aggiravano intorno ai 14 miloni più bonus provenienti dalla Premier League e dallo Sporting Lisbona. Per ora il Milan sta ancora valutando come muoversi e non ha presentato offerte ufficiali. Più defilato invece Loftus-Cheek, che è in uscita dal Chelsea, per il quale si erano già mossi Maldini e Massara prima del loro esonero.