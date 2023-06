Il club di Lotito continua a sondare il mercato degli attaccanti e ha fatto un'offerta da 10 milioni di euro per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003, del Santos e della Seleçao Under 20. Il club brasiliano chiede 12-13 milioni di euro, la trattativa continua. A Sarri piace molto anche Wilfried Zaha, attaccante esterno del Crystal Palace in scadenza il prossimo 30 giugno

Dopo il secondo posto conquistato in campionato e con una stagione che si preannuncia ricca di impegni, la Lazio vuole rinforzarsi anche in attacco. Al club di Lotito piace molto l'attaccante brasiliano, classe 2003, del Santos, Marcos Leonardo. Il giocatore, messosi in mostra anche con la Seleçao Under 20 è valutato dal suo club circa 12-13 milioni di euro. La Lazio ne ha offerti ben dieci a testimonianza del fatto che l'interesse verso questo giovane talento è reale. Per riuscire ad arrivare al giocatore la Lazio dovrà probabilmente insistere e compiere ancora un passettino in avanti per convincere il Santos.

Tra gli obiettivi della Lazio c'è anche Wilfried Zaha, attaccante esterno del Crystal Palace, in scadenza il prossimo 30 giugno. Zaha, classe 1992, in questa stagione ha totalizzato 27 presenze e 7 gol. E' un giocatore che piace molto a Sarri e nei prossimi giorni la Lazio proverà a convincerlo a venire a giocare in Italia.