Con la trattativa sfumata per Thuram e con Lukaku deciso a non vestire il rossonero, il Milan ha due nomi nuovi per l'attacco. Da una parte Gianluca Scamacca che interessa anche alla Roma. I giallorossi vorrebbero l'attaccante in prestito mentre il West Ham vuole cederlo a titolo definitivo. Milan pronto a inserirsi. L'altro nome è quello di Alvaro Morata che già conosce il calcio italiano e sarebbe una garanzia da questo punto di vista

Svanita la possibilità di ingaggiare Marcus Thuram che ha detto sì all'Inter e arriverà a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, con l'idea di Lukaku di non trasferirsi in un altro club italiano che non sia l'Inter, il Milan ha due nomi caldi per quanto riguarda l'attacco. Nomi che i rossoneri hanno iniziato a valutare proprio in queste ultime ore. Il primo è quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante del West Ham è un pallino anche della Roma che ha già parlato con gli agenti del calciatore ma non ha l'accordo con il West Ham: il club inglese, infatti, vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre i giallorossi hanno fatto richiesta per un prestito. In questo 'empasse' sarebbe pronto a inserirsi il Milan qualora faccia al West Ham un'offerta diversa da quella del prestito.

L'altro nome sul quale potrebbero lavorare i rossoneri nelle prossime ora è quello di Alvaro Morata. Un giocatore che conosce molto bene la realtà del calcio italiano per averci giocato con la maglia della Juventus e da questo punto di vista rappresenta una garanzia da affiancare a Giroud. Il giocatore ha da poco rinnovato con l'Atletico ma questo non esclude la possibilità di intavolare una trattativa con i colchoneros.