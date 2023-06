L'attaccante argentino classe 2004, che non rinnoverà il suo contratto con la Lazio in scadenza il prossimo 30 giugno, vuole andare al Milan e ha messo in stand by le offerte ricevute dalla Spagna. Mercoledì l'incontro decisivo tra i rossoneri e l'entourage del calciatore per chiudere l'operazione

Il Milan è certamente uno dei club più attivi sul calciomercato in questi giorni. I rossoneri stanno lavorando per cercare rinforzi a centrocampo, vista l'imminente partenza di Tonali e l'infortunio di Bennacer, ma lavorano anche sull'attacco. Mercoledì, infatti, è in programma un incontro decisivo a Milano con l'agente di Luka Romero per chiudere la trattativa. L'esterno offensivo argentino classe 2004, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con la Lazio, vuole diventare un calciatore rossonero e ha messo in stand by le offerte ricevute dalla Spagna.