Calciomercato

Prosegue la sontuosa 'campagna acquisti' del campionato saudita: Brozovic è in arrivo, in attesa di definire i trasferimenti di altri due big come Mendy e Ziyech. Anche Agudelo è pronto a lasciare lo Spezia e il calcio italiano per l'Al-Nasr di Dubai (negli Emirati Arabi). Già ufficiali Koulibaly e Neves (Al-Hilal), oltre a Kanté e Benzema (Al-Ittihad). Dopo l'acquisto di Ronaldo lo scorso dicembre, aumentano i campioni in Saudi Pro League, che in passato ha già accolto altri big e vecchie conoscenze italiane CALCI