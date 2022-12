Futuro in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo? Secondo Marca, il campione portoghese sarebbe a un passo dall'Al-Nassr: due anni e mezzo di contratto a 200 milioni di euro a stagione. Il torneo saudita ha già accolto altri big in passato, stelle in Europa e vecchie conoscenze italiane. Li ricordavate tutti?

