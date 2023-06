La Roma non molla la pista Frattesi. E Scamacca...

Un incontro con il Sassuolo per definire le cessioni dei giovani Missori e Volpato (2.5 milioni di euro il primo, 7.5 milioni il secondo), ma anche per tornare a parlare del futuro di Davide Frattesi. La Roma infatti non molla il centrocampista classe 1999, ex settore giovanile giallorosso, ed è pronta a duellare con Milan e Inter per provare a regalare a José Mourinho il calciatore. Se le milanesi nei prossimi giorni non chiuderanno, allora la società giallorossa proverà ad anticipare la concorrenza, con la Roma che considera Frattesi il profilo ideale per far fare il salto di qualità al centrocampo nella prossima stagione.