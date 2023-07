Martedì 4 luglio Giuntoli sarà a Torino per firmare il contratto da nuovo direttore sportivo della Juventus per le prossime 5 stagioni. A seguire previsto un incontro con Giovanni Manna (il suo vice) per pianificare le strategie sul calciomercato estivo, in totale condivisione con Massimiliano Allegri

