Con la corte serrata del Manchester United per Onana e l'offerta molto importante fatta all'Inter dagli inglesi, il club nerazzurro si guarda intorno per essere pronto in caso di partenza del suo portiere. In caso di cessione, la prima scelta è Yann Sommer del Bayern Monaco a cui l'Inter vorrebbe affiancare il giovane Trubin, classe 2001, dello Shakthar Donetsk

Giornata davvero movimentata in casa Inter. Se i tifosi nerazzurri possono gioire per l'ingaggio ufficiale di Davide Frattesi dal Sassuolo, allo stesso tempo sono preoccupati per le voci che circolano intorno a André Onana . Il portiere sarebbe pronto a trasferirsi al Manchester United che ha già offerto all'Inter 50 milioni di euro mentre i nerazzurri ne chiedono 60. La sensazione è che l'accordo tra le parti possa essere raggiunto a metà strada. Qualora la cessione di Onana si concretizzasse, l'Inter dovrà, giocoforza, buttarsi sul mercato dei portieri.

Sommer la prima scelta, poi il giovane Trubin

La prima scelta è Yann Sommer, portiere svizzero attualmente in forza al Bayern Monaco e già seguito a gennaio. Ingaggiato dai bavaresi per sostituire l'infortunato Manuel Neuer, potrebbe decidere di accettare la corte nerazzurra. L'Inter è pronta a spendere 6 milioni di euro tanto quanto speso dal Bayern per ingaggiarlo dal Borussia Moenchengladbach. In questa stagione con la maglia dei campioni di Germania è sceso in campo 25 volte (in tutte le competizioni), inoltre è il portiere titolare della nazionale svizzera. Al portiere svizzero l’idea è quella di affiancare il giovane Anatolij Trubin, classe 2001, dello Shakthar, valutato 10 milioni. L'Inter avrebbe già incontrato un intermediario per portare avanti la trattativa. Nel ruolo di terzo portiere e soprattutto per motivi di lista l'idea è ricaduta su Raffaele Di Gennaro del Gubbio ma cresciuto proprio nell'Inter. Resta da valutare il futuro di Samir Handanovic.