Primo giorno di visite mediche per la nuova Lazio, che si è ritrovata a Formello in attesa dei nazionali. La squadra è la stessa di quella della passata stagione: al momento non sono arrivati nuovi giocatori, ma oltre alla conferma di tutti i big sono arrivati anche i rinnovi di Pedro e Luis Alberto. Sarri attende notizie sul mercato e spera di capire al più presto come si evolverà la situazione legata al futuro di Milinkovic-Savic: l'allenatore vuole che il serbo sia libero mentalmente

Le scene da un raduno in fondo si somigliano quasi tutte. Sorrisi, volti distesi e abbronzati, autografi , foto ricordo e buoni propositi. I cancelli di Formello si sono riaperti nel primo giorno di visite mediche della nuova Lazio. Certo, di nuovo c'è la Champions e non è poco, anzi, ma a livello di giocatori la nuova Lazio è ancora la stessa di quella vecchia . Anche questa non è necessariamente una cattiva notizia: i big sono rimasti tutti, e sono anche arrivati i rinnovi di Pedro e Luis Alberto.

Sarri attende il mercato. E Milinkovic...

Sarri freme, Lotito gli ha promesso un'estate senza stress ma il mercato della Lazio deve ancora decollare. Per i rinforzi meglio il come che il quando, il pensiero della società, ma il Sarri-ter si è aperto senza volti nuovi. Rispetto alla rivoluzione dei 18 acquisti sotto la sua gestione, stavolta ne serviranno meno ma ad alta qualità, soprattutto in attacco. Quello che l’allenatore ha ribadito con decisione al presidente è che si chiarisca il prima possibile la posizione di Milinkovic. Lui, come gli altri nazionali, godrà di qualche giorno di vacanza in più. Sarri lo riabbraccerà o riabbraccerebbe molto volentieri, ma ne fa una questione di testa: vuole un giocatore con la mente leggera. Certo, c’è anche la possibilità di un rinnovo, pronto da tempo ma ancora mai offerto visto che al momento non ci sono margini per un sì. I prossimi sviluppi di mercato diranno se tra qualche settimana potranno aprirsi spiragli.