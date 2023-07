Accordo raggiunto tra i due club dopo l'ultimo contatto delle scorse ore: l'esterno classe 2000 si trasferisce in viola per 10 milioni di euro più 1 di bonus legato alle presenze. Ora mancano gli ultimi dettagli legati al contratto con il calciatore, poi saranno programmate le visite mediche CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

La Fiorentina avrà il suo rinforzo sulla fascia mancina . Dall' Empoli è ormai fatta per l'arrivo di Fabiano Parisi , pronto a diventare presto ufficialmente un nuovo calciatore viola. I due club hanno infatti limato tutti i dettagli per il trasferimento del classe 2000 alla Fiorentina.

Fine settimana che è stato decisivo per accelerare la trattativa, con la fumata bianca che è arrivata dopo il nuovo contatto avuto oggi , lunedì 10 luglio, tra i due club. Definiti tutti i dettagli: Parisi si trasferirà alla Fiorentina per 10 milioni di euro più 1 di bonus (inizialmente l'Empoli ne chiedeva 2) legato alle presenze in maglia viola dell'esterno sinistro. Fiorentina che adesso dovrà definire i dettagli dell'intesa economica con il calciatore e successivamente verranno organizzate le visite mediche (previste a breve).

2 reti in stagione e titolarità fissa

L'ultima stagione di Fabiano Parisi all'Empoli ha convinto la Fiorentina a puntare sul terzino. Due gol e due assist per lui, pedina fondamentale per Zanetti e protagonista anche in Under21 con tre presenze nell'ultimo Europeo. Si chiude dopo tre stagioni e 81 partite l'avventura in maglia Empoli del terzino mancino.