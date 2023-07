Dopo l'iniziale richiesta di 25 milioni di euro, ora il club portoghese è sceso a 20 milioni per l'attaccante iraniano in scadenza di contratto nel 2024. Gradimento dei rossoneri per Luca Pellegrini della Juventus, si attende con fiducia la risposta dell'AZ per Reijnders

Continuano le grandi manovre in casa rossonera. Tra gli obiettivi dichiarati del Milan per la prossima stagione c’è quello di acquistare un nuovo centravanti e uno dei nomi che tanto piace alla dirigenza è quello di Mehdi Taremi. Per l’attaccante iraniano classe 1992 il Porto ha abbassato la richiesta scendendo dai 25 milioni di euro dei giorni scorsi a 20 milioni più bonus: Taremi, extracomunitario, è sotto contratto con il club portoghese fino al 2024 e nei giorni scorsi è stato proposto sia al Milan che alla Roma (piace molto anche agli arabi dell’Al-Hilal). Rossoneri che sono sempre in attesa. con fiducia, della risposta dell’AZ Alkmaar per Reijnders dopo la nuova offerta da 19 milioni di euro più 4 di bonus per il centrocampista olandese.