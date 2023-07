I nerazzurri sono pronti a chiudere con il Chelsea (offerta da 35 milioni più 5 di bonus) ma mercoledì a Londra la Juventus ha proposto la stessa cifra ai Blues, condizionata a una cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il club londinese vorrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi con l'Inter, ma al momento il giocatore resta in silenzio: non sta rispondendo alle chiamate dei dirigenti e dei suoi compagni di squadra

Il caso Lukaku diventa un vero e proprio intrigo. L'Inter è pronta a chiudere l'operazione con il Chelsea, forte della cessione di Onana al Manchester United che verrà definita nelle prossime ore, ed è pronta a offrire al Chelsea 35 milioni di euro più 5 di bonus. Negli ultimi giorni, però, si è inserita anche la Juventus: nella giornata di mercoledì i bianconeri, in un incontro a Londra, hanno proposto la stessa cifra ai Blues (37,5 più 2,5 di bonus), condizionata dalla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il Chelsea, però, preferisce definire l'operazione in tempi brevi e vorrebbe chiudere con l'Inter. Quindi cosa manca, anche considerate le parole di amore tanto del club di Zhang quanto del giocatore? La volontà del giocatore, che nelle ultime ore non risponde alle sollecitazioni dei dirigenti dell'Inter e dei compagni di squadra per chiudere l'operazione. I nerazzurri sono amareggiati e infastiditi, soprattutto perché hanno capito della forte apertura del belga nei confronti della Juventus che, altrimenti, non sarebbe andata a Londra per cercare di bloccare l'operazione. A questo punto non è escluso un dietrofront dell'Inter, che potrebbe abbandonare la pista Lukaku e virare su altre alternative che ha già in piedi. Sempre che l'attaccante classe '93 non mandi segnali diversi nelle prossime ore.