i ritiri

Tutte le squadre di Serie A, tra raduni e ritiri, hanno iniziato a lavorare in vista della prossima stagione: in attesa di notizie dal mercato, le 20 formazioni sono alle prese con gli allenamenti. Oggi in campo Atalanta, Bologna, Lazio, Verona e Udinese. Ecco dove le squadre si allenano e quando si giocheranno le amichevoli in vista del campionato 2023/24