Valentin "Taty" Castellanos è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio . Prima giornata biancoceleste per l'attaccante argentino che, dopo esser arrivato in Italia, nella mattinata di lunedì si è spostato nella Clinica Paideia : giornata di visite mediche per il classe '98 , ultimo step prima della firma con il club di Lotito. Operazione chiusa con il New York City FC , squadra di MLS, per circa 15 milioni di euro più 5 di bonus.

I numeri di Taty Castellanos

Castellanos è un calciatore molto duttile, acquistato come vice Immobile ma che può giocare anche esterno alto sia di destra che sinistra. Dopo gli inizi di carriera tra Cile e Uruguay, nel 2018 l'argentino si è trasferito a New York. Nei 4 anni in MLS ha collezionato 134 presenze, impreziosite da 59 gol e 24 assist. Nella scorsa stagione Castellanos ha conosciuto per la prima volta il calcio europeo, andando in prestito al Girona: in Spagna ha realizzato 13 gol in 35 presenze in Liga e una rete in 2 presenze in Copa del Rey.