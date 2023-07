Il club rossonero si assicura Alex Jimenez, terzino destro prelevato dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 2005 ha raggiunto l'Italia nella tarda serata di oggi, 19 luglio, e giovedì sosterrà le visite mediche con i rossoneri. Solo venerdì arriverà la firma con il Milan: slittamento dovuto all'impegno in amichevole della squadra di Pioli contro il Lumezzane, visibile su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW