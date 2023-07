Ante Rebic e Divock Origi, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, venerdì 21 luglio non partiranno con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Una decisione chiara nei confronti dei due attaccanti, entrambi sul mercato (in attesa di offerte) e fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli che non li ha convocati. Niente viaggio in America anche per Ballo-Touré e Lazetic, anche loro possibili partenti

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE