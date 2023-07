Le parole del nuovo acquisto olandese, prelevato dall'AZ per 19 milioni di euro più 4 di bonus, a Milan TV: "Far parte di questo club, con una storia importante alle spalle, mi rende felice"

È un Reijnders visibilmente emozionato quello che per la prima volta, ai microfoni di Milan Tv, parla al mondo rossonero. Il centrocampista arriva alla corte di Stefano Pioli dopo tre stagioni all' AZ in Olanda: per lui, 128 partite e 13 gol .

"Per me è stato facile accettare il Milan"

Il classe 1998 ha raccontato il mix di emozioni delle ultime giornate, dall'arrivo alle visite mediche fino all'ufficialità del suo arrivo in rossonero: "Sono molto emozionato, molto contento di essere qui, di far parte di questo grande club. Quando il mio agente mi avevo detto di questo interesse, sono stato veramente contento. È stato molto facile per me, non ci ho dovuto pensare due volte per dire sì".