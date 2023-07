La squadra di Maurizio Sarri ha individuato nel giocatore del Torino il rinforzo ideale per il centrocampo. Nuova proposta economica da parte di Lotito, ma la distanza con la richiesta dei granata è ancora ampia

La Lazio non molla la presa per Samuele Ricci del Torino. Il classe 2001 resta uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo biancoceleste, ma bisogna fare i conti con la richiesta economica elevata dei granata.