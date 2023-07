Per lo spagnolo dovrebbe presto arrivare la firma del rinnovo con i biancocelesti: il caso è in via di risoluzione, dopo che il prolungamento era stato messo in dubbio. Il centrocampista intanto è partito titolare in amichevole e ha servito un grande assist per il secondo gol di Immobile

Il caso è in via di risoluzione. A ore, al massimo a giorni, per Luis Alberto dovrebbe arrivare la firma del rinnovo di contratto con la Lazio. Una firma che sembrava scontata qualche mese fa ma che a oggi non è ancora arrivata e che a un certo punto è stata messa in dubbio. Prima dalle offerte provenienti dall’Arabia, poi da promesse di rinnovo che secondo il giocatore e il suo entourage non sarebbero state mantenute dal club biancoceleste. Fino a una storia polemica pubblicata nei giorni scorsi sui social dal giocatore, che sembrava preludere a un epilogo non positivo della vicenda. Sensazioni amplificate dal mancato allenamento dello spagnolo, ieri mattina, nel ritiro di Auronzo di Cadore. Poi nel pomeriggio Luis Alberto è sceso regolarmente in campo, da titolare, nell’amichevole giocata contro gli sloveni del NK Bravo. Doppietta di Immobile, super assist di esterno del centrocampista , vittoria e caso Luis Alberto che si avvia a essere archiviato. Con la firma del rinnovo dello spagnolo con la Lazio.