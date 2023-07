Non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, Gianluigi Buffon, che non ancora ha comunicato se continuerà a difendere la porta del Parma o dirà basta con il calcio giocato. Fabio Pecchia, ospite di Sky Sport, commenta il momento: "Ho grande rispetto per il silenzio di Gigi, questa è casa sua. Rappresenta la storia del nostro calcio e qualsiasi decisione prenderà sarà una decisione di spessore e tutto quello che farà lo farà in grande stile"

